Lecce, al Liceo Vannini sbarca la robotica: ecco la scuola del futuro

LECCE - L’alta tecnologia approda a scuola per preparare gli specialisti del futuro ma anche per favorire la didattica rivolta a studenti con disabilità.

Saranno inaugurati oggi alle ore 17 i tre laboratori di alta tecnologia che suggelleranno il ciclo di lavori di riqualificazione che hanno interessato l’edificio di via Sesia, succursale del Liceo scientifico «Vanini» di Casarano.

Lo sguardo, però, oltre ad ammirare la trasformazione della struttura, resa un ambiente scolastico funzionale (ospita 29 delle 47 classi), sicuro ed esteticamente apprezzabile, andrà a posarsi sui tre laboratori ad alta tecnologia: fisica, scienze (chimica, scienze naturali e biologia) e, novità delle novità, robotica.

In quest’ultimo, la presenza di droni, umanoidi e kit didattici di ultima generazione susciterà, ovviamente, quel mix di interesse misto a curiosità.

Tra le strumentazioni presenti sono da menzionare: l’«Educational robot kit» per l’assemblamento di semplici robot; il “Lego miIndstorMSms Education EV3”, un kit di terza generazione che consente di costruire dei robot con vari livelli di complessità; la scheda aggiuntiva “EVShield” che permette, inoltre, di combinare il primo con una scheda Arduino consentendole di utilizzare motori e sensori.

«Le rinnovate sedi del Liceo Vanini, confortevoli, funzionali, potenziate tecnologicamente permetteranno di promuovere - sottolinea la dirigente, Maria Grazia Attanasi - una didattica attiva che punta allo sviluppo del pensiero logico, all’apprendimento cooperativo promuovendo la creatività attraverso esperienze scolastiche significative e aperte alla conoscenza del mondo. In particolare, i laboratori di robotica creeranno opportunità formative altamente inclusive anche per gli studenti disabili o in difficoltà in quanto garantiranno lo sviluppo delle interazioni interpersonali positive, l’innalzamento dell’autostima, lo sviluppo di autonomia attraverso percorsi individualizzati sfidanti e stimolanti».

Il progetto, promosso e realizzato dalla Provincia di Lecce con fondi Cipe della Regione Puglia (700mila euro per la struttura e 121mila euro per l’allestimento dei laboratori), ha garantito una serie di interventi significativi su tutto l’edificio.

All’inaugurazione saranno presenti, tra gli altri, l’assessore regionale Sebastiano Leo, il presidente della Provincia Stefano Minerva e il sindaco di Casarano Gianni Stefàno.