Tap, Conte annuncia: 30 mln per investire sul rilancio del Salento

LECCE - Trenta milioni di investimenti per la comunità locale salentina in cui approderà il gasdotto Tap. E' quanto annuncia il premier Giuseppe Conte da Lecce rispondendo alle domande dei giornalisti.

Sulla vicenda del gasdotto Tap «con la comunità di Melendugno ci ho messo la faccia, sono stato chiaro. Adesso - spiega il capo del Governo - sto lavorando, non perché penso che bisogna compensare quella comunità, perché chi ritiene di aver subito una ferita, quella ferita la manterrà sempre e non si accontenterà di una misura compensativa. Ma io come responsabile dell’autorità di governo, ho l’obbligo di pensare a misure per il rilancio di quella comunità. Queste misure stanno arrivando. Ho un pacchetto. Ho invitato il sindaco a confrontarsi, perché lui ha una grande responsabilità. E’ responsabile di una comunità locale. Gli ho detto di venire, ha declinato l’invito. Lo ritengo uno schiaffo non al presidente del Consiglio, ma alla comunità locale».

«Io ora - conclude Conte - senza l'interlocuzione con il sindaco, avendo raccolto i vari esponenti delle comunità locali, diffonderò quelle che sono misure di rilancio. Sto parlando di 30 milioni di investimenti per la comunità locale. Il sindaco ritiene di abdicare al suo servizio pubblico? Lo faccia e se ne assuma le responsabilità».