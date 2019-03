Xylella, ministro Lezzi convoca incontro con sindaci del Salento

La convocazione di un incontro sull'emergenza Xylella è giunta ai sindaci del Salento da parte del ministro per il Sud, Barbara Lezzi. L’incontro è fissato il 25 marzo alle 15, ma non è ancora stata stabilita la sede della riunione. La nota è indirizzata anche al prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta, al direttore di Agea, al presidente di Ismea, al Crea di Bari, a Coldiretti e Agrinsieme. La comunicazione è stata pubblicata sui social da Salvatore Piconese, sindaco di Uggiano La Chiesa (Lecce) che ha anche provocatoriamente offerto al ministro la sede del proprio Comune.



«In queste settimane è stata completamente assente - ha scritto Piconese, riferendosi a Lezzi - sia nelle mobilitazioni degli olivicoltori sia nelle assemblee ufficiali con gli amministratori locali, con il presidente della Provincia di Lecce Minerva, con il presidente della Regione Puglia Emiliano. Si è svegliata, e si è accorta del problema Xylella. Talmente preoccupata per le sue assenze che frettolosamente ha convocato una riunione senza stabilire la sede dei lavori». "Attendiamo, prima o poi troverà una stanza - conclude - un luogo o un ufficio per questa riunione. Ci piacerebbe sapere dov'era quando Centinaio firmava il decreto, oppure dov'era quando Conte stanziava per l’alluvione in Veneto 1 miliardo di Euro (senza dubbio legittimo!) e nel frattempo abbandonava il Salento al suo triste destino».