Melpignano, la mensa bio diventa modello per la Puglia

La mensa scolastica a chilometro zero diventa modello ed è la protagonista della nuova edizione de «Al mercato del giusto – Dalla terra per la terra». Appuntamento domani mattina alle 10 in piazza San Giorgio con la manifestazione che mette al centro l’esperimento della refezione scolastica etica e bio. Con alle spalle un anno di sperimentazione, il progetto raddoppia e continua grazie anche al supporto di «Fondazione con il Sud» che ha creduto all’idea e ha erogato un contributo di 10mila euro alla cooperativa Nuova Era, che gestisce il servizio.

È stato il Comune di Melpignano a proporre quella che è anche una leva per l’economia territoriale, trovando sponda nell’Istituto Comprensivo di Corigliano d’Otranto, attivo da tempo nell’educazione dei bambini al cibo sano. «Il progetto è significativo non solo per i contenuti e per gli obiettivi solidaristici che lo caratterizzano – sottolinea Marco Imperiale, direttore della Fondazione con il Sud – ma anche per il processo di “rete” che può innescare».



La mensa di Melpignano rientra nel censimento fatto da BioBank a livello nazionale, l’obiettivo è rendere replicabile questo modello anche in altre parti della Puglia e del Meridione, aumentando gli acquisti dai contadini locali per abbattere i costi delle materie prime e rendere democratico l’accesso al servizio, senza incidere sulle rette a carico delle famiglie. Dopo l’appuntamento con il mercatino dei produttori locali, il programma prosegue domattina alle 11 con «La mensa bio di Melpignano come modello di sviluppo del territorio», il dialogo, moderato da Virginia Meo di Rete Oltre Mercato Salento), tra Enrica Saracino, dirigente dell’Istituto comprensivo di Corigliano d’Otranto, Guido Stefanelli, presidente della cooperativa Nuova Era, Angelo Salento, docente di Sociologia economica all’Università del Salento, Annunziata Marra, medico di Isde Lecce e Roberta Bruno, esponente della Rete Salento Km0. Seguirà «Suona mezzogiorno!», aperitivo musicale con Les Oiseaux De Passag. A chiudere la giornata la degustazione di polpette al sugo e pizze di patate del menu della mensa scolastica