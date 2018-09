Occupavano abusivamente ex canile di Lecce, 7 denunciati

La polizia di Lecce ha sgomberato questa mattina l'ex canile comunale, in via San Nicola 1, occupato abusivamente da un gruppo di ragazzi, già noti alla Digos, aderenti all'area anarco-antagonista. La struttura era denominata Canaglia Occupata, è a due piani ed è adiacente all'ex mattatoio comunale, sempre occupato dagli stessi soggetti e sgomberato lo scorso 13 giugno. Gli occupanti avevano costruito un allaccio abusivo alla rete idrica ed elettrica. In 7 sono stati denunciati per invasione di invasione di edifici, deturpamento e imbrattamento di cose altrui, furto di energia elettrica e idrica. Tre persone hanno anche ricevuto il foglio di via dal Comune di Lecce per tre anni.