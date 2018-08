Nella sua campagna coltivava 25 piante di marijuana alte oltre 2 metri e mezzo, scoperto dalla polizia

Aveva speso tempo e fatica per coltivare 25 piante di marijuana nelle campagne di Aradeo (Le), molto rigogliose, alte fra i 2,50 e i 2,80 metri: un 47enne del paese è stato sottoposto agli arresti domiciliari dalla polizia di Galatina (Le). Gli agenti durante un controllo hanno sorpreso l'uomo che scendeva da un'auto, è entrato in un casolare e ha acceso l'impianto di irrigazione della piantagione. I poliziotti hanno bloccato subito il 47enne che non ha potuto fare altro che ammettere la sua responsabilità. Gli è stato sequestrato anche un tubo di gomma di circa 80 metri.