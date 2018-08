UniSalento, Medicina in inglese, Zara smentisce: «Nessun protocollo firmato»

LECCE - «Non è stato firmato alcun protocollo d’intesa relativo alla potenziale attivazione presso l'Università del Salento di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia in lingua inglese nell’anno accademico 2019-2020». Lo sottolinea il rettore, Vincenzo Zara, in merito a notizie circolate sull'attivazione del corso di laurea.

«Un protocollo d’intesa non è stato firmato - precisa Zara - né poteva esserlo. Chi conosce i meccanismi della governance universitaria sa che l’iter è ben diverso». «Come abbiamo già chiarito pochi giorni fa - evidenzia il rettore - al momento parliamo di una proposta allo studio, per la quale seguiamo la normale procedura già utilizzata per l’attivazione dei corsi in Viticoltura ed Enologia, e in Scienze Motorie e dello Sport, sempre in collaborazione con l’Università di Bari». «Ciò testimonia - aggiunge - come i nostri due Atenei siano passati, sulla base di una forte volontà politica di noi rettori, da una logica competitiva a una logica collaborativa, nell’interesse del sistema universitario pugliese, degli studenti e delle famiglie del territorio».

«Fa parte delle mie competenze di rettore - continua Zara - elaborare proposte per il miglioramento dell’offerta formativa», poi è «naturale che le proposte passino alla valutazione degli Organi interni d’Ateneo e che continuino l’iter a livello regionale e nazionale». «Ovviamente - conclude - la proposta è complessa e si può realizzare solo con l’apporto di risorse umane e strumentali dell’Università di Bari, della Asl, della Regione e di tutti gli altri soggetti interessati al nuovo corso».