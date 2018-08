Calcio Lecce: l'arcivescovo Seccia visita lo stadio Via del Mare

LECCE - Le premesse perché sia una stagione 'benedettà ci sono tutte. Lo stadio di Via del Mare, che in questi giorni si sta rifacendo il maquillage con una nuovo terreno di gioco, ha ricevuto oggi una benedizione particolare. Nel pomeriggio, infatti, l’arcivescovo di Lecce mons. Michele Seccia, accompagnato da don Attilio Mesagne, si è recato personalmente a visitare l’impianto di gioco che ospiterà le gare casalinghe del Lecce nel prossimo campionato di Serie B.

In particolare, il vescovo ha voluto visitare lo spogliatoio dei giallorossi completamente rimodernato, impartendo una speciale benedizione per la stagione calcistica appena avviata. A fare gli onori di casa per l’US Lecce Silvia e Dario Carofalo, il direttore sportivo Mauro Meluso, il team manager Claudio Vino ed il capitano giallorosso Franco Lepore.