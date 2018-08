Melendugno, crea una mini serra di marijuana sul balcone di casa: arrestato

LECCE - Aveva creato una mini serra sul proprio balcone di casa con 9 piante di marijuana. Per questo un trentenne di Melendugno è stato arrestato nella tarda serata di ieri dai carabinieri, durante un servizio di prevenzione e contrasto allo spaccio e diffusione dell’uso di sostanze stupefacenti. L'uomo che era già agli arresti domiciliari per reati legati alla droga, aveva riprodotto sul suo terrazzo una piccola piantagione di canapa indiana con nove piante interrate in vasi e dell’altezza variabile tra i 40 cm e 1.90 metri circa. I militari durante la perquisizione domiciliare hanno rinvenuto anche una bottiglia di concime «cannaboost accelerator». Deferita per il concorso nel reato, anche una persona convivente con l’arrestato. Le piante sono state sottoposte a sequestro per la successiva distruzione e il trentenne è stato portato nel carcere di Lecce.