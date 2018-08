Rapina un bar in centro e si porta via il registratore di cassa: arrestato

LECCE - Ha tentato di rapinare un bar in centro a Porto Cesareo, portandosi via il registratore di cassa. Per questo un uomo di 52 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai militari della locale stazione dei carabinieri. L’uomo poco prima era entrato in un bar del centro costiero e, dopo aver minacciato e strattonato la titolare del locale, si è impossessato del registratore di cassa contenente circa 1.000 euro. Subito dopo si è dato alla fuga per le vie circostanti ma è stato notato con il "malloppo" da una pattuglia di carabinieri impegnata in un servizio perlustrativo. L’uomo inseguito è stato bloccato e dopo i primi accertamenti è finito in manette ed è stato portato nel carcere di Lecce.