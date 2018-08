Lecce, i biglietti omaggio per le giostre di Sant'Oronzo vanno alle parrocchie

LECCE - Le giostre di Sant'Oronzo saranno gratis per i più bisognosi: sono le parrocchie e la Caritas diocesana i destinatari dei ticket omaggio per il Luna Park allestito in occasione della festa patronale. Facendo seguito alla richiesta del sindaco di Lecce ai gestori delle giostre situate nel Piazzale dello stadio di non consegnare biglietti omaggio agli amministratori e agli uffici comunali, ma di destinarli alle famiglie più bisognose, la Caritas diocesana ha ricevuto e ha provveduto a distribuire i blocchetti forniti dai gestori a tutti parroci dei quartieri periferici e più popolari della città nonché a quelli del centro storico e della marina di San Cataldo. Alcuni ticket - si legge in una nota dell'Arcidiocesi di Lecce - sono stati anche distribuiti alle associazioni che svolgono attività di prossimità e alle case religiose che accolgono minori che vivono disagi sociali e familiari. Pertanto il modo più semplice per ottenerli sarà quello di rivolgersi al proprio parroco e alla Caritas della propria parrocchia.

Ecco l'elenco delle parrocchie in possesso dei biglietti:

SAN CATALDO

SAN SABINO

SANTA ROSA

SAN GIOVANNI BATTISTA

SAN MASSIMILIANO KOLBE

SAN GIOVANNI M. VIANNEY

CATTEDRALE

SAN MATTEO

SAN PIO X

SACRO CUORE

SAN BERNARDINO REALINO

SAN VINCENZO DE' PAOLI

S. MARIA DELLA PACE

SAN GUIDO

CUORE IMMACOLATO DI MARIA