Crosetto a Bari per la Festa delle Forze Armate: «Più risorse per la Difesa»

«È una giornata particolare perché pensavamo di aver allontanato la guerra e l’idea bellica dall’Europa, di essere in un mondo che non tornava indietro, invece siamo al punto di partenza, con il conflitto a pochi chilometri da casa nostra». Il ministro della Difesa Guido Crosetto, ieri a Bari con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la celebrazione del 4 novembre giorno dell’Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate, spiega così alla «Gazzetta del Mezzogiorno» il significato particolare di una ricorrenza in un contesto internazionale segnato dallo scontro Ucraina-Russia nell’Est del continente.

L’atmosfera della manifestazione è stata molto intensa. Effetto del cambio di clima dal 24 febbraio scorso?

«La situazione delle relazioni globali è senza dubbio più complessa di quella che immaginavano sono 4-5 anni fa».

Che ruolo svolgono le nostre Forze Armate nello scacchiere internazionale?

«I nostri militari hanno svolto un ruolo portante partecipando a rilevanti missioni di peacekeeping, con Nato e Ue, nonché di formazione di forze armate o forze di polizia in mezzo mondo. Le nostre Forze Armate sono interpellate da questo cambiamento: il ruolo che avevamo immaginato è cambiato e cambierà ancora».

