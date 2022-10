Nel bilancio della Regione Puglia la «bomba» dei Consorzi di bonifica

BARI - Nonostante una parziale sterilizzazione dei 116 milioni che ha erogato negli anni dal 2007 al 2011, la Regione ha ancora un rilevante problema collegato ai Consorzi di bonifica. Una bomba ad orologeria che grava sul bilancio per almeno altri 150 milioni: i soldi che nel corso degli anni sono stati anticipati agli enti in dissesto per pagare gli stipendi, e che sulla carta dovrebbero essere rimborsati. Ma che molto probabilmente costituiranno una perdita secca.

Domani la Corte dei conti è chiamata a parificare il bilancio 2021 della Puglia. E nella bozza di relazione che i vertici regionali hanno discusso la scorsa settimana con la sezione di Controllo presieduta da Enrico Torri, emerge ancora una volta il tema dei Consorzi. Oltre a quello, più generale, della gestione allegra di assunzioni, stabilizzazioni e consulenze sia da parte della Regione che delle sue partecipate.

A fronte di 157 milioni accantonati nel fondo per le passività potenziali, 116 sono...