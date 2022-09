Puglia, nei concorsi della Regione spuntano 340 posti in più

BARI - I concorsi pubblici banditi dalla Regione ripartiranno entro ottobre, dopo che la giunta avrà adottato la variazione di bilancio da un milione di euro necessaria a rimpolpare la convenzione con il Formez. Ma la buona notizia è che le assunzioni saranno più di quelle inizialmente previste, perché in un triennio - attraverso le graduatorie in corso di pubblicazione o che verranno successivamente - saranno prese circa 340 persone in più.

