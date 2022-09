Conte alla Gazzetta: «Non vedo l’ora di tornare in Puglia»

Presidente Conte, il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Puglia, sfiorando e superando il 30% dei consensi in molte città: si aspettava un risultato di questo tipo?

Voglio prima di tutto ringraziare tutti i pugliesi che hanno sostenuto il Movimento 5 Stelle e hanno creduto nel nostro progetto per il Paese. Già in campagna elettorale avevamo toccato con mano il grande entusiasmo che si respirava in questa Regione, ma posso dirle che quello ottenuto è un risultato straordinario, che ripaga il Movimento e i suoi attivisti di un lavoro serio e costante per il territorio. Dopo la parentesi elettorale siamo pronti a rafforzare la nostra presenza e organizzazione su tutti i territori, completando il percorso avviato nei mesi scorsi. Questo ci permetterà di crescere ancora e di essere sempre più vicini ai bisogni di famiglie e imprese.

A Foggia siete riusciti a strappare un collegio uninominale al centrodestra e a prendere l’85% dei voti nella sua Volturara Appula: è giusto leggere questi dati come un consenso alla sua persona?

L’affetto della mia città mi emoziona e voglio tornare al più presto per ringraziare i miei concittadini. Non ne faccio però una questione di consenso personale. Ad essere premiati...