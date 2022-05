Puglia, l'allarme di Schittulli: «Il cancro come il Covid, nel 2021 morti 500 malati oncologici al giorno»

BARI - La vera pandemia continua ad essere il cancro». Non usa proprio queste parole, l’oncologo chirurgo-senologo di caratura internazionale e direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari, Francesco Schittulli, ma è alla «pandemia-cancro», che si riferisce quando, in un convegno a Lecce, parla dei dati relativi al Covid 19 ed appunto al cancro. «In due anni si sono registrati oltre 150mila morti per Covid, o meglio, anche per Covid - sostiene lasciando intendere che i decessi abbiano riguardato anche molti fra coloro i quali erano affetti da altre patologie -. Ai più sfugge, però, che soltanto nel 2021, si sono registrati oltre 180mila decessi per cancro, con un’incidenza di 380mila nuovi casi diagnosticati. In pratica sono stati stimati oltre 500 morti al giorno di cancro, con oltre 1.000 nuove diagnosi giornaliere. Inoltre, sono circa 4 milioni, gli italiani che vivono tra noi che hanno già vissuto sulla propria pelle l’esperienza-cancro».

