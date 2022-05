Trapianti d’organo, Puglia da record: tutti i numeri e i dati

BARI - Più che anno da record, il 2021 sarà anche ricordato come l’anno della grande solidarietà delle famiglie pugliesi visto che, nonostante la pandemia, sono stati eseguiti ben 123 trapianti d’organo dal 1 gennaio al 30 dicembre 2021. E per il 2022, considerati i numeri di questi primi tre mesi (sono stati eseguiti già 39 trapianti) la Puglia potrebbe finalmente scalare ulteriormente quella «classifica» che, per quanto riguarda donazioni e trapianti di organi, tessuti e cellule, vede purtroppo le regioni del centro-sud ancora molto indietro rispetto a quelle settentrionali anche se, in generale, nonostante le terapie intensive siano finite spesso sotto pressione durante il 2021, il numero dei prelievi di organi è tor- nato sopra quota 1.700, come prima del Covid. In particolare molto positivo il bilancio della Basilicata (che sale da 5,3% a 18,1%) e della Puglia e Sicilia (+5,4%). Prof. Loreto Gesualdo, 123 trapianti di organi in un anno: un “record” per il Centro regionale del Policlinico di Bari che, dalla fondazione nel 1992, non aveva mai raggiunto questi numeri...

