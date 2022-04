METEO - Maltempo, allerta gialla in 5 regioni: venti forti al Centro-Sud

MALTEMPO - Una perturbazione, attualmente posizionata sulla Spagna meridionale, raggiungerà l’Italia, portando un graduale peggioramento delle condizioni meteo, con forti venti di scirocco sulla Sicilia, in estensione alle restanti regioni centro-meridionali peninsulari, specie sulle coste.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 21 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, prima sulla Sicilia, in estensione a Calabria, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Previste inoltre mareggiate lungo le coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 21 aprile, allerta gialla sull'intero territorio di Umbria, Lazio e su settori di Abruzzo, Molise e Sardegna.

Maltempo - Pioggia e temporali, allerta gialla in Sardegna

20/04/2022 ore 17:12 - Pioggia, temporali, freddo, grandine e forse anche qualche fiocco di neve. La giornata di giovedì in tutta la Sardegna sarà segnata dal maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta media ordinaria (allerta gialla) fino alla mezzanotte del 21 aprile, per rischio idrogeologico nel Logudoro. La pioggia e i temporali interesseranno nel corso della giornata tutta l’Isola. Lo confermano dall’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu.

«C'è un fronte freddo che arriverà sulla Sardegna che scontrandosi con l’aria calda porterà intense precipitazioni, temporali, rovesci e grandine - sottolineano gli esperti - il maltempo inizierà dalla parte meridionale dell’Isola per poi allungarsi su tutto il territorio». Le piogge, anche se non continue, saranno intense: secondo le previsioni i cumulati maggiori si registreranno nel centro e nel nord dell’Isola, dove si potranno raggiungere anche i 30 millimetri di pioggia in sei ore (in un anno sulla Sardegna ne cadono 600 millimetri).

«Durante la notte non si può escludere che sotto i 1400 come nel Gennargentu possa cadere anche qualche fiocco di neve», sottolineano ancora gli esperti. L’aria fredda proveniente dalla Penisola Iberica poterà a un drastico calo delle temperature che si abbasseranno di quattro gradi sia nelle massime, che si assesteranno tra i 12 e i 16 gradi, che nelle minime, tra gli 8 e i 12 gradi in pianura. I venti saranno meridionali e da libeccio. Il maltempo, fortunatamente, sarà solo passeggero: già dalla giornata di venerdì 22 ci sarà un nuovo aumento delle temperature che proseguirà nelle giornate successive.

Meteo - Vortice ciclonico verso l'Italia, da giovedì le piogge

20/04/2022 ore 15:14 - Tornano le piogge e il maltempo, anche sul Nord Italia colpito da un’estrema siccità, ma, in base all’Indice Spei (Standardised Precipitation Evapotranspiration Index), si nota che è stato colpito anche il Centro Italia. Se poi si prendono in considerazione gli ultimi 12 mesi, si nota un indice Spei negativo con siccità su Nord Italia, Centro, Sicilia e Sardegna. Un problema di deficit da Nord a Sud, perché, rilevano gli esperti del sito www.iLMeteo.it «anche laddove è piovuto un po' di più, le temperature eccezionalmente calde degli ultimi 12 mesi hanno fatto subito evaporare l’acqua». Da domani la pioggia arriverà anche sul Piemonte, dove lo scorso inverno non è mai piovuto. Tornerà sull'asciutto Po, tornerà sugli invasi che fanno fatica a produrre energia idroelettrica, tornerà anche al Centro con i fiumi in secca. Al momento Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che «arriveranno le vere precipitazioni già da oggi. Da giovedì saranno possibili in Sardegna e tra Emilia e Basso Piemonte 50 litri per metro quadrato; venerdì ci attendiamo più di 40 litri per metro quadrato, soprattutto su Emilia Romagna e Campania».

Pioggia da Nord a Sud fino a sabato, poi probabilmente il tempo migliorerà sulle regioni centro-meridionali. Per il periodo festivo del 25 Aprile ci sono ancora incertezze. Potrebbe tornare il sole per la Festa della Liberazione. In dettaglio: Giovedì 21. Al nord: maltempo con piogge diffuse, meno frequenti al Nord-Est. Al centro: cielo coperto con piogge diffuse. Al sud: peggiora specie sulle regioni peninsulari. Venerdì 22. Al nord: ancora maltempo, in estensione ulteriore verso il Nord-Est. Al centro: maltempo con piogge e temporali. Al sud: piogge diffuse, più intense in Campania. Tendenza. Da domenica tempo in miglioramento al Centro-Sud, 25 aprile più soleggiato, ma da confermare.

Tempo - previsioni per i prossimi giorni

20/04/2022 ore 15:06 - iLMeteo.it comunica le previsioni del meteo sull'Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDI 21 APRILE - Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo diffusamente instabile con precipitazioni possibili su gran parte delle regioni, meno consistenti sul Triveneto. Neve sulle Alpi. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su tutte le regioni con precipitazioni via via più diffuse, anche moderate e forti soprattutto in Sardegna. Sud: La giornata trascorrerà con un cielo via via più coperto e precipitazioni deboli al mattino, poi via via più consistenti e anche temporalesche nel pomeriggio/sera. Venti Scirocco.

VENERDI 22 APRILE - Nord: La giornata sarà caratterizzata da un tempo molto instabile al mattino con piogge diffuse, poi tenderà a migliorare con l’avanzare di schiarite e cessazione delle precipitazioni. Centro: La giornata sarà contraddistinta un tempo spiccatamente instabile con precipitazioni a carattere sparso e localmente temporalesche e più diffuse sugli Appennini. Entro sera migliora. Sud: La giornata trascorrerà dapprima con cielo molto nuvoloso e precipitazioni sparse, poi, nel pomeriggio le piogge diverranno più consistenti anche sotto forma di temporale.

SABATO 23 APRILE - Nord: Il tempo tende a peggiorare nuovamente sulle nostre regioni, a causa dell’arrivo di un’insidiosa perturbazione atlantica. Temperature in calo ove piovoso; venti meridionali. Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse soltanto su Umbria, alta Toscana e Marche. Sud: La giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, infatti il cielo si presenterà sereno in Sicilia e in Calabria, poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni.

Maltempo - Vento forte in arrivo, codice giallo in Toscana

20/04/2022 ore 14:32 - Rinforzo dei venti di Grecale sulle zone settentrionali della Toscana a partire da domani 21 aprile. Dalle ore 12 fino alla mezzanotte, il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale prevede codice giallo per vento intorno a Firenze, nel Valdarno inferiore e nelle zone dell’Ombrone e del Bisenzio in provincia di Pistoia.

Domani a causa di una depressione mediterranea che si avvicina all’Italia, sono possibili oltre alle raffiche di vento oggetto della vigilanza, anche temporali localizzati a sud e piogge sparse anche nell’Alto Mugello, nel centro sud e nell’Appennino.

Dalla Protezione civile si ricorda che in presenza di vento la normativa forestale regionale vieta gli abbruciamenti di residui vegetali che devono sempre essere eseguiti in assenza di vento, cioè quando la colonna di fumo sale verticalmente.