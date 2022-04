M5S in Puglia: «Reddito energetico è ormai diventato realtà»

BARI - «Il Reddito energetico in Puglia sta diventando realtà. È stato approvato nei giorni scorsi l’elenco regionale degli operatori economici abilitati alla realizzazione di interventi di installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili, così come previsto dalla legge con cui è stato istituito il Reddito energetico. Il prossimo passo, per cui sembra si sia in dirittura d’arrivo, sarà l’approvazione e pubblicazione del bando per la presentazione delle domande di accesso al beneficio, per dare concreto avvio alla misura». Lo dichiarano i consiglieri del M5S Marco Galante, capogruppo, Cristian Casili, Rosa Barone e Grazia Di Bari.

«Entro il 31 gennaio 2022, termine di chiusura dell’avviso - aggiungono - sono pervenute sulla piattaforma informatica predisposta per la presentazione delle istanze 214 richieste di iscrizione all’elenco regionale degli operatori economici abilitati all’installazione degli impianti. In seguito all’istruttoria condotta dalla Sezione regionale competente, 77 istanze sono risultate idonee».