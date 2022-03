Aziende pugliesi sul tetto d’Europa: ecco la classifica del Financial Times

Il quotidiano economico-finanziario britannico Financial Times ha inserito 10 aziende pugliesi nella sua classifica FT1000 che ogni anno individua le mille aziende europee con la crescita più rapida. L’ultima edizione registra l’ingresso della Pegaso Security di Molfetta al 23° posto (azienda pugliese e tra le italiane più performanti), mentre la Pharma Grin di Lecce si è piazzata al 291°, la Kuadra cucine di Modugno (Ba) al 367°, la Prometeo Telecomunicazioni di Locorotondo (Ba) al 430°, la società ingegneristica Selfberg con sedi a Bari e Matera al 553°, la Sidea Group di Fasano (Br) al 603°, la Manelli Costruzioni di Monopoli al 626°, la Brainpull di Conversano al 739°, il Gruppo Gda di Galatina (Le) al 752° e la società di ingegneria New Euro Art di Grumo Appula all’832°. La lista, realizzata dal quotidiano in collaborazione con l’azienda tedesca Statista, ha analizzato i dati pubblici di decine di migliaia di imprese in tutta Europa. Alla fine sono state incluse le realtà più dinamiche, il cui tasso annuo di crescita composto (CAGR – Compounded Average Growth Rate) è superiore al 36,5%, un punto in più rispetto al criterio usato per lo scorso anno. In termini assoluti, le 10 eccellenze pugliesi hanno messo a segno una straordinaria crescita di fatturato e occupazione nel periodo preso in esame dal Financial Times, dal 2017 al 2020, che comprendono il periodo pandemico. Essere inclusi in una classifica europea è un riconoscimento importante alla qualità del lavoro di queste aziende, che in molti casi non si fermano al solo mercato regionale e nazionale.

Ma quali sono le ricette che hanno permesso a queste aziende resilienti di accelerare la propria crescita, in un momento sfavorevole per la maggior parte delle imprese italiane? Dal report di Financial Times e Statista emerge che in realtà non c’è alcun segreto, se non quello di credere nel valore generato dall’innovazione e dalla trasformazione digitale. Ciò ha permesso alla Pegaso di Molfetta, società specializzata nelle gestione dei sistemi di video-sorveglianza, di segnare una straordinaria crescita del fatturato, pari all’85,59 per cento. E’ una start up, invece, la Pharma Grin di Lecce che segna il più 85,9 per cento, nata nel 2015 e già conta su 21 dipendenti che si occupano di marketing e logistica in campo sanitario. Cresciuta del 74,92 per cento la Kuadra Cucine di Modugno, azienda giovane, fondata sei anni fa occupa 20 dipendenti rispetto ai 9 iniziali. Si occupa di telecomunicazioni la Prometeo, sede a Locorotondo (Ba) azienda che, negli anni presi a riferimento dal report, nel suo specifico settore ha fatto registrare la crescita più rapida in Europa: più 67,16 per cento. Selfberg è invece un’impresa, con sedi a Bari e Matera, specializzata nella riqualificazione ambientale e nella realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Occupa 60 dipendenti ed è cresciuta del 56,78 per cento. I cambiamenti dell’era digitale sono alla base del successo di due aziende che si occupano di marketing e comunicazione, la Sidea Group di Fasano (Br) segna una crescita del 52 per cento e occupa 49 dipendenti e Brainpull di Conversano con filiale a Milano (azienda nata in un garage dalla condivisione tra 10 amici) che registra una crescita da 1,3 a 4,3 milioni di euro (più 46 per cento) e occupa 29 dipendenti. Non mancano esperienze di successo nel campo ingegneristico e delle costruzioni: la Manelli di Monopoli (Ba), società impegnata nei settori delle infrastrutture e delle costruzioni civili e industriali, ha fatto segnare il più 53,36 per cento per un fatturato di 42 milioni; la New Euro Art di Grumo Appula (Ba) ha registrato il più 42,36 per cento (9,3 milioni di fatturato e 77 dipendenti). Nel campo della produzione di dispositivi medici e test rapidi per la diagnosi del Covid, il Gruppo Gda di Galatina (Le) ha registrato un incremento di fatturato del 46per cento (20,7 milioni e 205 dipendenti). Questo è quanto emerso dalla classifica annuale che dimostra quanto, queste aziende, nonostante le restrizioni e la pandemia, abbiano acquisito nuovi clienti, segnando una crescita importante.