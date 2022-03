Bmw i4: un «pc» che schizza su 4 ruote

La differenza fra un PC e BMW i4? Che il PC te lo porti in giro dappertutto, invece BMW i4 è lei che ti porta in giro dappertutto. Ovvero evoluzione del concetto di auto a favore di un sistema multiconnesso in cui l'auto, come concetto in sè, è superato dai contenuti tecnologici che stravolgono quanto conosciuto finora. In sè BMW i4 è una vettura elettrica con due allestimenti: la M50 a trazione integrale e potenza di 544 CV e la eDrive40, con trazione posteriore e 340 CV di potenza.

A leggerla così si tratta di due versioni sportive e potenti che, rispetto alle vetture termiche tradizionali, hanno il loro punto di forza proprio nella propulsione elettrica e qui si apre un mondo fatto di connessioni che scorrono sulla plancia della vettura, con aggiornamenti dei programmi che possono arrivare in tempo reale tramite connessione wi-fi o da cellulare, addirittura viene superato il concetto tradizionale di optional.

Ovvero, se una volta per avere i sedili riscaldati dovevi ordinarli a parte e aspettare che la vettura acquistata li avesse montati, oggi basta comprare un pacchetto software e averli pronti senza passare dalla concessionaria o aspettare che arrivi il modello apposta. Infatti, le BMW i4 sono tutte predisposte con l'hardware completo di tutte le funzioni, poi sta al cliente decidere qualche pacchetto attivare.

Da fornitore di vetture a fornitore di servizi per la mobilità, è la grande trasformazione di BMW con una politica a impatto zero che in questa versione elettrica, che fa parte di un programma ad ampio respiro, vedrà tutta la gamma elettrificata entro il 2030 con abbattimenti delle emissioni in un programma chiamato 80-50-20. Ovvero meno 80 per cento di CO2 alla produzione, 50 per cento di materiali riciclati e 20 per cento di riduzione della CO2 da parte delle aziende fornitrici con un beneficio per l'ambiente. A questo punto capire come va BMW i4 diventa secondario perché entri in un mondo del futuro soltanto guardando la plancia, con elementi tradizionali BMW ma dai contenuti elevati.

La trazione elettrica e la potenza disponibile ne fanno un oggetto riservato a chi ha le idee chiare al volante: i 544 CV sono facili da domare fino a quando i sistemi di sicurezza fanno il loro dovere, ma scaricare di colpo a terra tutta questa potenza fa molto pilota di F.1 per le accelerazioni e la tenuta della vettura, grazie anche ai cerchi da 20 pollici. Stupendi i colori per le carrozzerie, con un blu metallizzato opaco che è la fine del mondo ma molto delicato nei lavaggi e va curato con attenzione.

I prezzi sono in linea con le sportive del segmenti: 60.900 euro per la i40 e 73.000 euro per la versione più potente. Il punto dolente? Le reti di ricarica che scarseggiano e che ad alta capacità risolverebbero tanti problemi. Ad esempio, in 10 minuti si riuscirebbe ad avere 164 km di autonomia mentre in 40 minuti si arriva all'80 per cento della ricarica, ovvero oltre i tre quarti dei 521 km dichiarati dal costruttore (590 per la versione meno potente). Il problema? Mancano le colonnine.