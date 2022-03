Infrastrutture in Puglia, il Governo accelera per le opere pubbliche

BARI - Il nodo ferroviario di Bari-Nord, il raccordo ferroviario di Brindisi con il completamento infrastrutturale del suo porto e il secondo lotto della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca: sono alcune delle 15 nuove opere pubbliche complesse da commissariare (per un valore di 3,1 miliardi di euro) contenute nell’elenco trasmesso nelle scorse ore dal Governo al Parlamento.

L’annuncio è arrivato dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili che ha anche precisato come la quota più consistente degli investimenti, pari a 2,3 miliardi di euro, è destinata proprio al Sud (76,6% del totale) e comprende un’opera stradale, cinque ferroviarie, un’opera idrica, un intervento per il trasporto rapido di massa e uno portuale.

Per quanto riguarda la Puglia, come detto, fra le opere elencate vi è il raccordo ferroviario tra la stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento, due opere di completamento nel Porto di Brindisi (vasca di colmata e dragaggio di parte dei fondali), il secondo lotto della Strada statale Maglie-Santa Maria di Leuca (il primo lotto era stato commissariato nel 2021) e il nevralgico nodo ferroviario Bari Nord, il cui progetto, da circa 633 milioni di euro, prevede un'infrastruttura strategica individuata oltre 20 anni fa da una legge obiettivo (443 del 2001) per la valorizzazione e il potenziamento della linea ferroviaria sia a nord sia a sud del capoluogo pugliese.

L'elenco di opere trasmesso in Parlamento conclude l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da elevata complessità progettuale, da difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità tecnico-amministrativa o che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a livello nazionale, regionale o locale e per la cui realizzazione o completamento in tempi più rapidi è necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, dotati di poteri derogatori al codice degli appalti.

Le prime due fasi, concluse formalmente ad aprile e agosto 2021, hanno individuato 102 opere (ciascuna delle quali consta di diversi progetti) e nominato 39 commissari straordinari. Grazie ai commissariamenti finora attivati, nella seconda metà del 2021 sono state effettuate 27 consegne lavori, mentre si prevede che nel corso del 2022 ci saranno ulteriori 55 consegne, portando il relativo totale a 150 su 354 progetti, con un aumento del 120% rispetto alle 68 consegne registrate negli anni precedenti il commissariamento.

Le Camere dovranno ora esprimere il proprio parere sulla proposta del Governo, in seguito al quale verranno adottati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina dei singoli commissari straordinari.

«Un passo in avanti per investimenti pari a circa tre miliardi che conclude la fase di commissariamenti dello “Sblocca Cantieri”, conferma ancora una volta l’urgenza nell’accelerare la realizzazione di opere strategiche per il Paese già previste e finanziate e per la Puglia dà il via libera a infrastrutture attese da tempo», ha commentato la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Teresa Bellanova che ha seguito l'iter del provvedimento e non a caso indica proprio nella Statale 275 e nel collegamento tra la Stazione di Brindisi e l’Aeroporto del Salento «due di quei tantissimi colli di bottiglia che hanno frenato e spesso impedito la valorizzazione e lo sviluppo del territorio e l’attrazione di investimenti».