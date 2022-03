Picco di influenza in Puglia: è ancora alto il numero dei contagi tra i bimbi

BARI - Colpo di coda dell’influenza in Puglia, i virus stagionali continuano a infettare soprattutto i bambini e non si registra ancora un calo dei contagi. E’ quanto riporta l’ultimo bollettino epidemiologico di Influnet, la rete dei medici «sentinella». Nella nona settimana del 2022 la curva epidemica rimane sopra la media stagionale, in particolare si registra ancora un picco tra i bambini tra i 0 e 4 anni con 10,92 casi ogni mille assistiti. Anche nella fascia 5-14 anni l'incidenza è sopra la media con 5,96 casi ogni mille assistiti. Complessivamente, la media regionale è di 3,89 casi per mille assistiti.