Valle d’Itria, in sella con un biker in viaggio per una suggestiva avventura fra i trulli

In viaggio alla scoperta della Puglia e dei suoi Borghi antichi: da Fasano a Cisternino, da Alberobello a Martina Franca e Locorotondo. Belle curve e sul rettilineo un paesaggio da non dimenticare: la Murgia dei Trulli, in Valle d'Itria.

Sulla cartina è evidente il dedalo di strada da percorrere, che si incrociano tra Fasano, Cisternino, Alberobello, Martina Franca e, in posizione centrale, Locorotondo. La qualifica di «Valle» è impropria: qui non c'è, naturalmente una vallata di tipo alpino, ma una depressione legata a fenomeni carsici. Il nome del luogo, Valle d'Itria deriva invece dal culto orientale dei monaci Basiliani che nel 977 si insediarono sul territorio, provenienti dalle zone dell'impero bizantino della Madonna di Odegitria (cioè che indica la via), protettrice dei viandanti.

La principale caratteristica della Valle d'Itria sono i trulli, tipiche abitazioni in pietra con la sommità conica. Il nostro itinerario passerà per Locorotondo, Cisternino, Martina Franca, Alberobello, Noci e Putignano. Questa zona della Puglia è l'unica al mondo che ospita questa tipologia di abitazioni, creando un atmosfera fiabesca. I trulli hanno una particolarità, sono costruiti senza alcuna malta o collante: le chiancarelle, sottili lastre in pietra calcare tipiche di queste abitazioni rurali, sono incastrate l'una sull'altra partendo dalla base per poi stringersi sempre più ai vertici. La loro struttura semplice e di rapida costruzione consentiva ai contadini di ricostruire velocemente dopo le frequenti demolizione ordinate dai Baroni quando non venivano pagati i dazi prescritti.

Raggiungiamo la Valle d’Itria dalla Selva di Fasano, posta sull'altopiano che si affaccia sulla costa pugliese, a circa 400 metri di quota, e luogo di villeggiatura apprezzato soprattutto per il clima temperato. Le sue colline sono ricoperte da querce, pini, castagne e cipressi; non manca il rinomato zoo, uno dei più grandi d'Europa. L'ambiente rurale è stato letteralmente modellato dai tanti braccianti che nel secolo scorso sono poi divenuti proprietari delle terre.

A prezzo di enormi sacrifici, i braccianti hanno tenuto una doppia vittoria: la prima nei confronti del feudatario del quale sono riusciti a ottenere la proprietà della terra, la seconda nei confronti di una natura arcigna, a cui hanno letteralmente strappato lo spazio da coltivare.

La coltura principale è Il vigneto (verde bianco d'Alessano e Fiano): queste uve producono un ottimo vino bianco. Da non dimenticare gli uliveti.

L'itinerario completo nella nostra digital edition http://archivio.lagazzettadelmezzogiorno.it/gazzettadelmezzogiornow/newsstand