Il nuovo marchio dell'Esercito a Pitti Uomo per i capi sportswear

Esercito Sportswear è il nuovo brand commerciale dell’Esercito, prodotto e distribuito da Officina Italia s.r.l. in collaborazione con Pitti Immagine Uomo. L'iniziativa di brand licensing, promossa da Difesa Servizi Spa, società in house del Ministero della Difesa, per l’affidamento della licenza in esclusiva di emblemi, stemmi e immagini dell’Esercito Italiano su capi di abbigliamento e accessori a fini commerciali (classe merceologica 25 della classificazione di Nizza)

Il marchio si compone dalla stella a 5 punte che simbolicamente rappresenta i valori caratterizzanti dell’Esercito quali leadership, coraggio, spirito di sacrificio e servizio incondizionato per la comunità nazionale e dalla scritta “Esercito 1659” che riporta alle più antiche origini della forza armata, rappresentando, di fatto, un legame fra tradizione ed innovazione. I brand militari di Aeronautica e Marina sono già presenti sul mercato nei campi di oggettistica, abbigliamento, food, giocattoli, orologeria, modellismo ed editoria.



www.esercitosportswear.it