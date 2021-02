Governo, Emiliano: «Pronto a sostenere Conte con liste civiche»

BARI - «Il presidente del Consiglio è una personalità alla quale sono molto legato da amicizia e da stima. Sto cercando di dargli una mano in tutti i modi. Se poi il Partito democratico e il Movimento 5 Stelle volessero, come è capitato a me durante la campagna elettorale, costruire un soggetto politico civico che sia in grado di aiutare sia il Pd che il M5S a vincere le elezioni e mi dovessero chiedere un aiuto, sarei a loro disposizione. Ma io non ho alcuna intenzione di agire autonomamente": Lo ha detto il presidente della Regione oggi a TrNews Talk di Telerama, parlando della crisi di governo e della possibilità di costituire un polo di liste civiche che appoggino il premier Giuseppe Conte in caso di elezioni anticipate.

«Se ci saranno le elezioni - sostiene Emiliano - purtroppo il Pd e probabilmente anche il M5S non saranno sufficienti a comprendere tutto l’arco di cittadini che mi hanno votato in Puglia e quindi probabilmente bisognerà organizzare queste liste civiche. Lo faremmo per avere più voce in capitolo come Puglia con eventuali governi nazionali. Anche perché quando governa la destra, della Puglia non si interessa nessuno. Una terza lista si potrebbe anche fare, è complesso perché andrebbe fatto in tutta Italia, ma si può fare. Io posso dare una mano, ma non è un mio obiettivo. Io sono a disposizione del mio partito che è il Partito democratico, ed ho un’alleanza molto forte con il M5S che per la prima volta nella storia d’Italia fa parte di una maggioranza di governo in Puglia col Pd».

Mi auguro che Fico riesca a ricostruire la maggioranza di centrosinistra col M5S e che Conte possa ricominciare il suo lavoro. Conte è un presidente del Consiglio pugliese, che conosce il nostro territorio. Dal nostro punto di vista la sua conferma è molto importante, ma anche per il Paese è molto importante che Conte vada avanti. È il leader politico più popolare, più stimato, ha dovuto fronteggiare un momento difficilissimo ed è partito due anni fa da zero». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a TrNews Talk di Telerama. «Certo - ha continuato - tutti possiamo far meglio, ma dal mio punto di vista va difeso e sostenuto perché in questo momento è l’unica vera novità della politica italiana. È riuscito a trasformare l’energia del M5S in una forza di governo, con l’aiuto di Di Maio, Crimi, ed anche del Pd che grazie a Zingaretti ha cambiato volto, con un’altra atmosfera umana e politica all’interno del partito. Della ricostruzione del partito distrutto dal precedente segretario ne fa la sua priorità. Sostengo Conte e Zingaretti ma ovviamente collaborerei con la stessa lealtà istituzionale con qualunque Governo, perché questo è il mio dovere».

«Io mi sono comportato in modo leale nei confronti del Movimento 5 Stelle. Avevo detto in campagna elettorale che se avessi vinto le elezioni avrei coinvolto nel governo regionale il Movimento. Ho detto una cosa e l’ho fatta, perché mantenere la parola in politica è importante, altrimenti si perde il senso delle cose. Ho mantenuto l’impegno nei confronti degli elettori M5S che a settembre scorso hanno votato per me. Anche se non ne avevo bisogno dal punto di vista dei numeri in Consiglio». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a TrNews Talk di Telerama, commentando l’ingresso in Giunta della consigliera regionale del M5S, Rosa Barone.