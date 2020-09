Light R-Evolution, il nuovo libro della pugliese Carmen Di Muro

La rivoluzione dell’uomo parte da se stesso. Lo rivela la scienza. È tale l’essenza di Light R-Evolution (Nati per accogliere la vita-Le otto dimensioni dello sviluppo evolutivo del Sé), quarta opera saggistica della psicologa e psicoterapeuta pugliese Carmen Di Muro. Il volume, edito da Anima Edizioni, è disponibile in tutte le librerie e negli store on-line. Si tratta del nuovo lavoro della dottoressa Di Muro, da sempre aperta alla visione integrata dell’essere umano che, coniugando le nuove evidenze della scienza di frontiera e la pluriformazione specialistica sulla medicina delle emozioni, ha sviluppato un personale metodo di lavoro interdisciplinare, in cui mente, corpo e anima si uniscono in una danza inscindibile che scandisce le dinamiche della salute.

«C’è un punto nel centro di ciascun momento, un punto in cui verità, bellezza e divino s’incontrano dentro di noi, fondendosi in una consapevolezza più alta, capace di condurci in un viaggio di esplorazione in cui possiamo cogliere la danza che dal microcosmo cellulare muove il macrocosmo universale e viceversa. E il moto del salto, permette al Sé personale di evolvere perpetuamente su piani di sviluppo complessi, in una relazione costante con l’energia della vita e le sue forme dinamiche». Così scrive l’autrice Di Muro, aprendo la via illuminante del suo Light R-Evolution. Il saggio è un percorso avvolgente, rivelatore del potenziale umano, che si rispecchia nello splendore del cosmo che ci abita dentro. Come un’attrazione spirituale, capace di rendere ogni essere vivente il centro dell’evoluzione. «Siamo nati per accogliere la vita» sottolinea Di Muro tra le sue righe, dalle quali affiora «Un’unica interezza» che è essere parte di un «universo partecipativo ed intelligente». C’è infatti «un delicato equilibrio dinamico di ogni specie non soltanto in rapporto alle altre, ma in relazione alla globalità dell’ambiente interno ed esterno. Questa è l’armonia della vita, un’esperienza profonda di relazione». La sostanza? È che le cellule - come l’uomo - sono «matrici cooperative», che evolvono solo nell’unità e nella condivisione.

Di Muro ci spinge nei meandri della nostra natura umana. Noi esseri pulsanti di un’intelligenza che genera la vita, costellata dalla pietra angolare della galassia emozionale che traccia, sin dall’infanzia, la nostra storia nel bene e nel male. Così la biologia diventa biografia, momento per momento.

Questo è il potere più grande che vive in noi e che ci permette di fare quel salto di consapevolezza capace di illuminare gli scenari della nostra esperienza. Perché, come evidenzia la saggista nel suo libro, «è proprio la luce il presupposto di partenza per lo sviluppo sano sia delle cellule che della vita, perché è il fattore essenziale che ne sostiene la crescita». Essa ci conduce verso quelle otto dimensioni di evoluzione interiore, che possono permettere di «ascendere al regno delle potenzialità» mostrandoci, oltre ogni dolore vissuto, che siamo noi gli artefici e come sebbene «nessuno decida da dove venire, può però scegliere sempre dove andare».

Carmen Di Muro, psicologa clinica, psicoterapeuta, quantum trainer e giornalista di Lucera (Foggia), si occupa di Psicobiologia Integrata. Aperta alla più ampia visione dell’essere umano nella sua inscindibile unità di psiche-soma, ha arricchito la pluri-formazione specialistica nel campo delle neuroscienze affettive, della biologia, della psicologia con le più avveniristiche scoperte della fisica e della medicina quantistica. L'utilizzo di tecniche innovative intimamente incentrate sulle più rivoluzionarie teorie neuroscientifiche le permettono di prendersi cura della persona nella sua interezza di psiche, anima e corpo.

Autrice dei libri Spiritual Mind. Nuove prospettive di guarigione tra fisica quantistica e coscienzaper Gruppo Macro, Anima Quantica. Nuovi orizzonti della psiche e della guarigione per Anima Edizioni e Essere è Amore. Dal Pensiero alla Materia. Viaggio Scientifico nella Pura Essenza per Gagliano Edizioni, è membro del comitato scientifico e autore della Rivista Nazionale “Scienza e Conoscenza”, nonché di svariati interventi su testi a carattere scientifico-letterario, di articoli e video per www.anima.tv. ed altre riviste di settore. Sito internet ufficiale: www.carmendimuro.com.