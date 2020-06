Palermo, folgorata mentre fa doccia in spiaggia: donna in coma

PALERMO - Zia e nipote folgorate da una scarica elettrica mentre fanno la doccia in un lido in spiaggia. E' quello che è accaduto a Palermo in uno stabilimento balneare di via Messina Marine. La vicenda, balzata oggi alla cronaca, si è verificata lo scorso 15 giugno.

La bambina, 4 anni, ha subito un lieve shock ed è stata dimessa due giorni fa. Ad avere la peggio la zia di 35 anni che si trova in coma all'ospedale Buccheri La Ferla. Il perché dalla doccia del lido sia partita la scarica elettrica è ancora tutto da appurare, anche se da una prima ricostruzione sembra che a causare l'incidente sia stato uno scaldabagno.

Sull'accaduto sono già partite le indagini della procura, coordinate dal procuratore aggiunto Ennio Patrigni e dai sostituti Luisa Vittoria Campanile e Giovanni Antoci, per lesioni colpose. Indagati il gestore e il titolare dello stabilimento balneare, posto sotto sequestro.