Merkel attesa per vacanze in Alto Adige

BOLZANO, 26 LUG - Dopo un'anno di pausa Angela Merkel potrebbe tornare a Solda, la tradizionale meta estiva della cancelliera tedesca. Il suo arrivo è atteso per l'inizio della prossima settimana. Da molti anni Merkel e suo marito Joachim Sauer, dopo l'inaugurazione del festival wagneriano a Bayreuth, si recano nella località turistica ai piedi dell'Ortles per un periodo di riposo, all'insegna delle camminate in montagna. La scorsa estate era venuto invece solo suo marito, mentre la cancelliera era rimasta in Germania per impegni istituzionali. E' massima la riservatezza durante il suo soggiorno in Alto Adige.