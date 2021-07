De Laurentiis è a un bivio: Bari e Napoli, una o l’altra

Bari - Dalle notti magiche inglesi, alle notti inquiete del calcio barese. Mentre, con grande impegno e vigore, il direttore sportivo biancorosso Ciro Polito si è gettato anima corpo nelle vicende del calciomercato, mettendo a segno anche un paio di interessanti colpi, la vicenda Salernitana è diventata una mina vagante. Una bomba a orologeria le cui lancette hanno cominciato a scandire il conto alla rovescia. E rischia di esplodere anche sul calcio barese. Dei baresi. Sul Bari. I nodi tanto temuti, dunque, stanno per venire al pettine alla velocità della luce. E saranno sciolti entro la fine del mese.

La dichiarazione di guerra della Figc nei confronti delle «doppie proprietà» nel calcio è una vicenda che, in un modo o nell’altro, chiama direttamente in causa Bari. Il Bari. I De Laurentiis. La storia è allo stesso tempo semplice e aggrovigliata. Ma la certezza è che non si deve aspettare il novantesimo minuto per trovare una soluzione. O, peggio ancora, sperare di trovare una alternativa come nel caso della Salernitana. L’argomento va affrontato prima. Anzi, subito.

