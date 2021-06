Bari, il ritiro estivo in Trentino a circa 400 metri di altitudine

Il Bari andrà in ritiro estivo in Trentino, nel borgo di Lodrone, frazione di Storo, a circa 400 metri di altitudine nella Valle del Chiese, nei pressi del lago d’Idro.

Antenucci e compagni si ritroveranno il 15 luglio a Bari per qualche giorno da dedicare a visite mediche e test atletici, quindi il 18 la comitiva biancorossa si trasferirà nella provincia di Trento per avviare la preparazione. Il club rimarrà in ritiro fino al 31 luglio, allenandosi sul manto erboso dello stadio 'Grillì.

Nel calendario pre-campionato sono previste tre amichevoli: gli avversari del Bari saranno ufficializzati nei prossimi giorni.