Bari messo ko dal Potenza al San Nicola: 0-2

BARI - In attesa battuta d’arresto interna per il Bari contro il Potenza: l’undici allenato da Massimo Carrera è stato sconfitto con un netto 0-2 dai lucani che hanno legittimato la vittoria con una prestazione tatticamente molto accorta e due reti nella prima frazione (doppietta di Baclet con un rigore all’11' e un tap-in al 34'). La squadra di Gallo ha brillato per freschezza atletica e compattezza in fase di interdizione, riducendo al minimo lo spazio di manovra degli attaccanti avversari. I pugliesi hanno avuto una buona occasione nel finale del primo tempo con Antenucci e hanno messo nella ripresa due volte in difficoltà la retroguardia potentina con l’ex bomber della Spal e Cianci, conclusioni disinnescate dal portiere Marcone: troppo poco per dare continuità alle precedenti prestazioni positive. Nel finale l’attaccante barese Cianci è stato espulso per doppia ammonizione. La sconfitta del Bari complica la rincorsa dei pugliesi alla seconda posizione (l'Avellino vittorioso allunga e le lunghezze di distanza diventano 4): la prossima partita di Antenucci e compagni sarà la difficile trasferta in casa della capolista Ternana.