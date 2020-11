I biancorossi tornano a vincere: Bari-Juve Stabia 2-0

BARI - Il Bari torna alla vittoria al San Nicola e batte una vivace Juve Stabia posizionandosi al secondo posto del girone (insieme al Teramo) dietro la capolista Ternana. Sul piano del gioco l’undici di Auteri è apparso più compatto e agonisticamente in palla rispetto al derby perso contro il Foggia, ma ancora con lunghe pause nella costruzione del gioco offensivo. Decisive sono risultate due prodezze degli attaccanti Montalto e Antenucci nel primo tempo: il primo gol è arrivato (al 21') con una punizione-bomba da 25 metri dell’ex bomber del Venezia, mentre il raddoppio è stato firmato dall’ex Spal (al 41') con un pregevole sinistro a giro dal limite dell’area. Nella ripresa c'è stato maggiore equilibrio tra le due squadre: i pugliesi sono andai vicini alla terza marcatura con una rovesciata di Montalto, mentre i campani hanno dominato nel possesso palla e sfiorato la rete con una botta di Vallocchia deviata in angolo da Frattali. Il Bari torna in campo mercoledì prossimo, contro il Potenza in trasferta.