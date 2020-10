Il Bari pareggia con il Teramo: 1-1 nell'esordio al San Nicola

BARI - Solo un pari nell’esordio stagionale al San Nicola per il Bari: i pugliesi sono stati fermati sull'1-1 dal Teramo. Avvio da dimenticare per l’undici di Auteri, che ha pagato sul piano fisico l’impegno infrasettimanale di Coppa Italia con la Spal: gli abruzzesi, partiti con maggiore determinazione, sono passati in vantaggio al 2' con un destro da venticinque metri di Bombago. Con il passare dei minuti, Di Cesare e compagni hanno conquistato metri (mentre gli avversari si sono posizionati sulla difensiva) e così hanno costruito occasioni da rete con Marras (19') e Antenucci, solo davanti al portiere avversario (43'). Nella ripresa il forcing pugliese ha portato al pari con Celiento su assist di Marras (18'). Poi c'è stata solo tanta pressione da parte di Antenucci e compagni e una sola palla-gol nitida (al 26') di Marras che solo davanti a Levandowski ha sprecato tutto con una sforbiciata imprecisa