Vivarini: «Il Teramo ha qualità in attacco», domenica la sfida contro il Bari

Tra amarcord e urgenza di non perdere terreno dalla capolista Reggina: saranno queste due le coordinate della sfida del Bari domenica al San Nicola contro il Teramo, ex squadra del tecnico dei pugliesi Vincenzo Vivarini (è stato in Abruzzo dal 2013 al 2016).

«Mi ha sorpreso, martedì e mercoledì, la difficoltà di ricordare il nome dei nostri avversari nell’incontro con i giocatori - ha raccontato Vivarini -. Teramo ha rappresentato una tappa essenziale della mia carriera con una società che ha creduto in me, esaltando le mie qualità e accettando i miei difetti. Lì ho vissuto un susseguirsi di emozioni positive e negative che hanno lasciato il segno».

«Il Teramo viene a fare la festa al San Nicola? Lo abbiamo studiato bene - ha replicato l’allenatore - ha qualità tecniche molto alte, facilità di palleggio e qualità in attacco. Saremo stimolati nel fare una grande partita. Gli abruzzesi verranno a giocarsela e noi dobbiamo fare il meglio. Il Teramo è partito malissimo ma ora è un’altra squadra».

Il Bari potrebbe riproporre il 4-3-1-2 sperimentato nelle ultime settimane: «Sono affezionato all’ultimo Bari - ha chiarito Vivarini - perché si inizia a vedere quello che ho in mente. Cresce la squadra come linea difensiva e come atteggiamento in campo. In attacco mi aspetto miglioramenti nell’inserimento del trequartista e nell’intesa dei tre offensivi. Costa? Ho parlato con il giocatore e mi ha assicurato che avrà un cambio di atteggiamento con maggiore attenzione alla fase difensiva», ha concluso il tecnico dei biancorossi.