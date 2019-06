Il tour della Puglia di Antenucci tra cene, amici e calciatori

Tra i nuovi acquisti, oltre la conferma del portiere Davide Marfella (sarà rilevato interamente dal Napoli), saranno già pronti per il ritiro l’esterno polacco Tomasz Kupisz (il 29enne proveniente dall’Ascoli firmerà nei prossimi giorni un contratto triennale), il difensore croato Anton Kresic (anche per il 23enne centrale è pronto un vincolo fino al 2022) e, con ogni probabilità, sia il difensore Alessio Sabbione (in arrivo dal Carpi), sia il portiere Pierluigi Frattali (con il quale si è trovata l’intesa sulla base di un legame triennale) che sarà ceduto dal Parma. Con i ducali si sta cercando di stringere pure per l’esterno offensivo Yves Baraye. Occorre ancora lavorare, invece, per assicurarsi il terzino Gaetano Letizia per il quale il Benevento chiede una somma notevole. Una alternativa a Letizia per la fascia destra potrebbe essere Gabriele Rolando, di proprietà della Sampdoria che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Carpi. Il Bari ci pensa e valuta il profilo del giocatore. Si avvicina ogni giorno di più, invece, l’attaccante Mirco Antenucci: per il 34enne della Spal, il presidente Luigi De Laurentiis è pronto ad un sacrificio economico. La punta, a sua volta, continua il suo tour della Puglia: dopo aver visitato Polignano e Monopoli, è passato da Gallipoli dove ha cenato proprio con Di Cesare che (in attesa delle decisioni di Franco Brienza) è al momento il più serio candidato a vestire la fascia di capitano.