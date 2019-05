Bari, Zedadka osservato speciale piace il centrocampista del Napoli

Il Bari continua a sondare il mercato alla ricerca dei giusti tasselli per mettere insieme la rosa del prossimo campionato di Serie C.

Uno degli ultimi osservati speciali è sicuramente un ragazzo della “scugnizzeria” o cantera napoletana. Si tratta del classe 2000 Karim Zedadka, calciatore di origine algerine ma nato in Francia. Il giovane franco-algerino ha fatto anche qualche apparizione quest’anno in prima squadra visto che, a quanto pare, Carlo Ancelotti straveda per lui. Centrocampista duttile, che può ricoprire sia il ruolo di centrale con tendenze difensive che quello di laterale destro o sinistro. Karim è cresciuto calcisticamente nel Nizza, ed è già nel giro delle nazionali transalpine essendo stato convocato per la Nazionale francese Under 17. Il Napoli ha dovuto battere la concorrenza del Leicester per riuscire a portarlo in Italia. Karim è alto 1.82, ha un fisico longilineo ed una buona visione di gioco. Il suo piede preferito è il destro con il quale non disdegna l’esecuzione di ottimi calci piazzati. Si muove egregiamente su tutto il fronte della mediana. Zedadka avrà sicuramente molte richieste nel corso di questo calciomercato, ma il Bari ha con il Napoli una corsia preferenziale.