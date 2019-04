Sarà un Bari piuttosto rimaneggiato a cercare il primo match point promozione, domenica prossima. I biancorossi, impegnati in trasferta contro la Nocerina (si gioca ad Angri per l’indisponibilità dell’impianto di Nocera e per motivi di sicurezza è stato posto il divieto di vendita di tagliandi per i residenti in Puglia) hanno l’opportunità di ratificare con il conforto della matematica il salto in C battendo i campani, qualora la Turris non vada oltre il pareggio a Gela. Il tecnico Giovanni Cornacchini, tuttavia, dovrà rinunciare a ben quattro titolari: oltre Simone Simeri che deve scontare un altro turno di squalifica a causa del cartellino rosso per proteste rimediato a Palmi, il giudice sportivo ha fermato per una giornata pure Nicola Aloisi e Giuseppe Mattera, entrambi espulsi domenica scorsa contro il Gela. Scontato il forfait pure di Franco Brienza, alle prese con una distrazione muscolare al gemello del polpaccio. Torna a disposizione, invece, Giacomo Quagliata che ha saldato il conto sul piano disciplinare. Il terzino sinistro è candidato a ritrovare una maglia da titolare: insieme a lui, dovrebbero rivedersi dall’inizio pure Bianchi, Di Cesare (in coppia con Cacioli) e Iadaresta.