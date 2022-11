Bari, è il giorno di Mattarella: l'arrivo in città, con lui il Ministro della Difesa Crosetto

BARI - Il capoluogo accoglie nuovamente Sergio Mattarella. Prima al sacrario dei caduti d’Oltremare, poi sul palco di allestito a lungomare Nazario Sauro in occasione della Festa delle Forze armate e dell’Unità nazionale. Con la visita di oggi, il Presidente della Repubblica sarà stato per la quinta volta a Bari, la settima nell’area metropolitana.

Due i momenti clou della giornata: prima la deposizione, alle 11, di una corona di alloro da parte del Capo dello Stato all’interno del Sacrario, al quartiere Japigia, poi la successiva cerimonia militare sulle sponde dell’Adriatico, dove è stata allestita una tribuna, blindatissima, che accoglierà circa 300 autorità nel piazzale antistante la sede regionale dell’Inps. Prevista anche la presenza del neo ministro alla Difesa Guido Crosetto e del capo di stato maggiore della Difesa, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. L’evento non è aperto al pubblico ma solo a circa 200 alunni delle scuole elementari.

Già ieri, il mare e il cielo del capoluogo sono stati «invasi» dalle esercitazioni delle Forze Armate, tra il rombo dei motori degli aerei delle Frecce tricolori in sorvolo sul lungomare, mentre già da mercoledì le sagome delle navi della Marina Militare si stagliano all’orizzonte dello specchio d’acqua antistante città vecchia e lungomare monumentale. La «Duilio», la «Bergamini» e la «Carabiniere» oggi spareranno ventuno colpi a salve secondo la pratica del saluto militare, proprio per accogliere il Presidente Mattarella.

La presenza delle tre navi militari, non è passata inosservata a numerosi baresi, al pari dei boati prodotti dalle Frecce in esercitazione nel cielo cittadino, tanto da creare anche qualche apprensione (palesata sui social), anche alla luce dei venti di guerra che continuano a spirare in Ucraina, qualche migliaio di chilometri a est.

L'ARTICOLO COMPLETO E TUTTI I DETTAGLI SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION