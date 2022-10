Bari - Incidente mortale questa mattina sulla tangenziale di Bari. A causarlo è stato probabilmente un'auto contromano in prossimità dell'uscita 13 A, San Pasquale-Politecnico, direzione Nord. Dalle prime informazioni raccolte, sono 3 le auto coinvolte. Una persona deceduta e altre due sono rimaste ferite. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’auto contromano era guidata da un 70enne che è rimasto ferito con il passeggero che viaggiava al suo fianco. La vittima è una donna di 50 anni che guidava il secondo veicolo. Per la gestione del traffico, al momento l'unica uscita disponibile è la 14 B via Gentile