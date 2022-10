Agenzie, si parte con Arpal per far saltare il dg Cassano

BARI - La riforma delle agenzie regionali partirà con la sola Arpal, al centro da mesi di un braccio di ferro tra il direttore generale Massimo Cassano e un pezzo della maggioranza per via delle assunzioni che l’ex sottosegretario ha garantito ai propri sostenitori politici e ai loro parenti. La norma che stamattina l’assessore al Lavoro, Sebastiano Leo, depositerà come emendamento al disegno di legge incardinato già questa estate detta infatti una serie di principi: a invarianza di spesa (165mila euro l’anno), le agenzie dovranno essere dotate di un cda, di un direttore generale e di un revisore unico. Ma l’applicazione della nuova governance, per il momento, riguarderà soltanto l’Arpal...

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION