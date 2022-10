Fitto collante degli equilibri tra coalizione e Ue

BARI - Nelle prossime mediazioni indispensabili per la serena navigazione del nascente governo Meloni ricoprirà un ruolo sempre più rilevante Raffaele Fitto. Candidato in pectore per il ministero degli Affari europei, il deputato di Maglie - stratega dell’ingresso dei postmissini nella famiglia internazionale dei Conservatori, ora guidata dalla leader della destra - rappresenta il collante di Fdi con gli ambienti istituzionali di Bruxelles nonché con il mondo del Partito popolare europeo, che esprime la presidente del parlamento Ue, la maltese Roberta Metzola, eletta anche con una maggioranza ampia della quale ha fatto parte anche l'Ecr.

