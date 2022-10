Pnrr, Coldiretti Puglia: da Consorzi bonifica nessun progetto

BARI - «La Puglia continua a perdere risorse vitali per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, per innovare le reti, ammodernare e rendere più efficiente l'infrastrutturazione, completare le incompiute, nell’anno più siccitoso di sempre». Lo sostiene Coldiretti Puglia, secondo l'organizzazione agricola in relazione alla i consorzi di bonifica pugliesi commissariati non avrebbero presentato alcun progetto per il bando Pnrr destinato agli investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche. «Sono occasioni perdute - denuncia Coldiretti Puglia - per finanziare gli interventi idrici e di riassetto del territorio nei prossimi anni, così come è andata persa finora l’opportunità di ridisegnare la bonifica integrale in Puglia, dove sono drammatici gli effetti dell’incuria e delle mancate opere di bonifica sul territorio, tanto tangibili che siamo riusciti a documentarli. Si sono consolidate nel tempo nuove e inevitabili esigenze di manutenzioni straordinarie delle opere pubbliche di bonifica che non possono e non devono essere scaricate sull'incolpevole platea di utenti, i quali hanno, loro malgrado, già subito nell’ultimo ventennio innumerevoli danni per mancata manutenzione».