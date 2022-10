Pnrr, alla Puglia 2,7 mln per 8 progetti ricerca sanità e clima

BARI - Per la ricerca applicata alla salute e all’ambiente la Puglia riceverà 2,7 milioni per finanziare attraverso il Pnrr otto progetti. Lo comunica la Regione evidenziando che sono stati ammessi a finanziamento 13 progetti sui 24 complessivamente presentati a livello nazionale e tra quelli finanziati la Puglia è presente con otto iniziative. Dei complessivi 21 milioni destinati a finanziare i progetti di ricerca applicata, la Puglia - con la rappresentanza di AReSS Puglia e Arpa - beneficerà di quasi 2,7 milioni. «Ambiente, salute, clima e digitale sono le parole chiave della trasformazione in corso riguardante i sistemi di tutela della salute e, stando ai finanziamenti appena conseguiti, siamo proprio nella direzione giusta - dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano -. Ma ci siamo preparati per tempo: le competenze e l’autorevolezza necessarie per convincere le commissioni valutatrici della bontà delle nostre proposte si costruiscono nel corso di anni e con l’approccio del 'sistema Regionè, capace di fare networking anche fuori dai propri confini amministrativi».