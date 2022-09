Torsi: «Sì alla scienza in politica ora fermiamo la fuga dei cervelli»

Professoressa Luisa Torsi, candidata del centrosinistra all’uninominale barese, perché una scienziata sceglie di correre per la Camera?

«Questa è una frase che leggo abbastanza spesso su Facebook e devo dire che non mi fa così piacere, perché pare veramente che le competenze tecnico-scientifiche siano solo competenze importanti per un tecnico mentre chi fa politica è bene che sia un economista o un giurista. Ora, considerato che, ovviamente, è importante che i giuristi e gli economisti facciano politica, io rivendico il ruolo centrale della scienza e degli scienziati anche in questo ambito. Noi viviamo in un mondo sempre più permeato da problematiche tecnico-scientifiche: chi ha la mentalità dello scienziato o della scienziata ha evidentemente strumenti in più per gestire quella problematica e a chi si chiede come farò a scrivere una legge rispondo che farò ricorso a un tecnico che mi aiuterà. È importante che tutti i background culturali siano rappresentati».

Il Partito per il quale corre, il Pd, non ha candidato donne alla guida dei cosiddetti «listini». Come considera questa decisione?

«È un dato di fatto che alle donne siano offerte meno opportunità, tant’è che parliamo di pari opportunità. È un fatto culturale legato a retaggi che vogliamo cambiare. Quello che posso assicurare è che nel momento in cui avrò l’opportunità di ricoprire una posizione apicale, le mie scelte saranno rivolte alle donne ma...

CONTINUA A LEGGERE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION O SULL'EDIZIONE CARTACEA