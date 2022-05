La Regione Puglia affida all'Arif l'azione di contrasto agli incendi

BARI - Il Consiglio regionale pugliese ha approvato una modifica alla legge regionale attribuendo all’Arif l'attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica delle aree forestali percorse dagli incendi. Di conseguenza, per l’espletamento dei servizi antincendio boschivo e di protezione civile in ambito forestale è stato previsto un investimento di 6,5 milioni di euro all’anno sino al 2024 per finanziare le spese di personale. L'Arif è l'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali