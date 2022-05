Diciotto «Bandiere Blu» alla Puglia: Castro, Rodi e Ugento new entry

PUGLIA - Diciotto «Bandiere Blu», con tre nuovi ingressi e due uscite. È questo il verdetto per la Puglia sul riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che soddisfano criteri di qualità relativi alla pulizia delle spiagge, delle acque di balneazione ed ai servizi offerti.

In provincia di Foggia il tributo «blu» promosso dall'Environmental Education (FEE) europea, va alle località costiere di: Rodi Garganico, Peschici, Zapponeta nel Foggiano; Margherita di Savoia e Bisceglie della Bat; Polignano a Mare e Monopoli nel Barese; Fasano, Ostuni, Carovigno nel Brindisino; Castellaneta, Maruggio e Ginosa nel Tarantino; Melendugno, Castro, Salve, Ugento e Nardò nel Leccese. In Puglia quest'anno non sono state confermate come «Bandiera Blu» Isole Tremiti e Otranto.

Puglia: new entry e uscite

I vessilli della regione Puglia sono 18, con tre nuovi ingressi (Castro, Rodi Garganico e Ugento) e due uscite (isole Tremiti e Otranto). Ecco dove si trovano le spiagge più belle nella Regione.

In provincia di Barletta-Andria-Trani: Margherita di Savoia e Bisceglie (in foto). Credits: Wikimedia Commons

In provincia di Bari: Polignano a Mare (foto) e Monopoli

In provincia di Brindisi: Fasano, Ostuni (foto), Carovigno

In provincia di Taranto: Castellaneta, Maruggio e Ginosa (foto). Credits foto: Wikimedia Commons

In provincia di Lecce: Melendugno (foto), Castro, Salve, Ugento e Nardò

