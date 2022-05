Scuola, fissato il nuovo calendario: in Puglia si comincia il 14 settembre

BARI - La Regione Puglia ha approvato oggi il calendario scolastico regionale 2022/23, dopo l’intesa con le parti sociali. Si inizierà il 14 settembre, mentre l’ultimo giorno sarà il 10 giugno tranne per le scuole dell’infanzia che si andrà avanti sino al 30 giugno.

I giorni di attività scolastica sono fissati in 220 per le scuole dell’infanzia e 203 per tutte le altre scuole, ridotti rispettivamente a 219 e 202 nel caso in cui la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione.