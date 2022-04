Nuova terremoto in Bosnia: lieve scossa anche in Puglia e Basilicata

BARI - Dopo la forte scossa di magnitudo 6 registrata nella notte di venerdì e avvertita anche in diverse zone d'Italia, un nuovo terremoto, di magnitudo 5.1 in base ai dati dell'Ingv, ha colpito questa mattina, alle 6.27, la Bosnia Erzegovina.

L'epicentro è stato localizzato a Ljubinje, a sud di Mostar, a 22 chilometri di profondità, non molto distante dal precedente. Anche in questo caso la scossa è stata avvertita lungo tutta la dorsale balcanica e nel nostro Paese, in particolare sulla costa pugliese e lucana.

Stando ai media locali, le località dell'Erzegovina che avrebbero riportato i danni maggiori sono quelle di Stolac e Ljubinje, le stesse colpite venerdì. Dalle prime informazioni non ci sarebbero essere vittime, ma molte persone avevano già lasciato le loro case dopo il sisma di due giorni fa, nei quali si era registrata la morte di una 28enne, rimasta gravemente ferita a Stolac.