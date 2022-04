Terremoto in Bosnia: scossa avvertita anche in Puglia e Basilicata

BARI - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.07 in tutta la Puglia e la Basilicata. L'epicentro del sisma, di magnitudo 6.0 e che è stato sentito nettamente in tutte e due le regioni, è in Bosnia, al di là dell'Adriatico, 88 chilometri a Sud di Sarajevo e poco distante da Dubrovnik. Tantissime le segnalazioni provenienti da Foggia e Bari, le città pugliesi più vicine all'epicentro. Il sisma si è sentito anche a Lecce e in Basilicata.

Le stime preliminari dell'European-Mediterranean Sismological Centre, sono state confermate poi dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ha localizzato il sisma a sud di Sarajevo, coordinate geografiche (lat, lon) 42.8140, 18.0720 a una profondità di 10 chilometri.

La scossa è stata avvertita lungo tutta la dorsale adriatica e in particolare nel meridione. Oltre che in Puglia e in Basilicata la terra ha tremato anche in Campania e Calabria. Immediato il tam tam sui social.

